В Кузбассе женщина попала под суд после общения с полицейскими

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-30T14:50:00+03:00

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57-летняя жительница города Киселевска была вынуждена обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Увы, общение не сложилось, и вместо получения ожидаемой помощи женщина предстанет перед судом.

В сентябре 2017 года жительница Киселевска повздорила с супругом. Тот устроил скандал, и она вызвала полицию, чтобы утихомирить дебошира. Но когда наряд прибыл, женщина вдруг стала вести себя неадекватно, провоцировала сотрудников полиции, а потом и вовсе заявила, что у нее болит живот. Врачи скорой помощи – их вызвала полиция – не нашли у женщины никаких заболеваний. А когда стражи порядка вновь попытались взять с нее объяснения, дама принялась всячески оскорблять их. Сотрудники полиции были вынуждены пригласить ее в отделение полиции для беседы.

- Обвиняемая признала вину в полном объеме, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.