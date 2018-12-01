В Кузбассе пенсионерка отдала мошенниками 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:01 2018-12-01T05:01:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасская пенсионерка перевела мошенниками 2 миллиона рублей, чтобы получить 450 тысяч. Часть денег женщина взяла в кредит.

В полицию обратилась 65-летняя жительница Промышленновского района. Она рассказала, что позвонил мужчина и представился сотрудником фирмы по выплатам компенсаций. Он заявил, что женщине положена выплата за некачественные БАДы. Женщина действительно ранее принимала добавки и продолжила разговор. Аферист пообещал пенсионерке выплату в размере 450 тысяч рублей, но чтобы получить деньги, ей нужно было сделать несколько платежей.

– Несмотря на то, что из СМИ пенсионерка знала, что подобные схемы мошенники используют для хищения денег, незнакомец сумел ее убедить в правдивости своих слов. В результате, следуя инструкциям афериста, она перевела на указанные им счета около 2 000 000 рублей. Часть этой суммы женщина взяла в кредит, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Уже известно, что мошенник звонил с номеров, зарегистрированных в Московской области и Краснодарском крае.