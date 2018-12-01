В Кузбассе налетчик ограбил поселковый магазин

СЕГОДНЯ 05:49 2018-12-01T05:49:29+03:00

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В Белове полицейские задержали налетчика, похитившего выручку в магазине.

Продавец одного из продуктовых магазинов поселка Грамотеино обратилась в отдел полиции. Женщина рассказала, что в магазин зашел мужчина и воспользовавшись отсутствием кассового аппарата, похитил всю выручку – 10 тысяч рублей. Напарница продавца попыталась остановить злоумышленника, но тому удалось скрыться.

Впрочем, скрывался он недолго: полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Налетчиком оказался 28-летний местный житель. Он признался в похищении денег и стал фигурантом уголовного дела. В скором времени он предстанет перед судом и может лишиться свободы на срок до семи лет.