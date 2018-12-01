В Новокузнецке подросток ушел из дома и увел с собой двух подружек

СЕГОДНЯ 06:07 2018-12-01T06:07:51+03:00

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В Новокузнецке сотрудники полиции нашли троих пропавших подростков. Примечательно, что об их исчезновении сообщили учителя, а родители даже не озаботились отсутствием детей.

О том, что 11-летний ученик, состоящий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, не пришел на уроки, в полицию сообщили учителя. Сотрудники полиции нагрянули домой к ребенку, но мальчика там не оказалось, а родители заявили, что он не ночевал дома. При этом родители не знали, где он, но сообщать в полицию не стали, надеясь самостоятельно отыскать подростка. Позже выяснилось, что вместе с мальчиком пропали две его знакомые – 12 и 13 лет. Родители девочек также не стали обращаться в полицию.

Детей нашли во время патрулирования одной из улиц частного сектора – мальчик и одна из девочек гуляли без сопровождения взрослых около 20:00. Дети признались, что все это время гостили у бабушки их общего знакомого. Там же находилась и третья пропавшая.

Родителям, не озаботившимся судьбой детей, грозит штраф в размере 500 рублей. к слову, мальчик домой не вернулся: его временно поместили в социально-реабилитационный центр.