В Кемерове при пожаре в многоквартирном доме спасли 18 человек

СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-01T07:01:14+03:00

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Минувшей ночью кемеровские пожарные при тушении пожара спасли 18 человек. Среди них – семь детей.

Пожар в многоквартирном доме на улице Дегтярева в Кемерове случился глубокой ночью: сигнал от очевидцев поступил на пульт диспетчера в 04:01 от жильцов. Когда прибыли спасатели, весь подъезд – с первого по девятый этажи – был задымлен. 20 жильцов смогли самостоятельно покинуть свои квартиры, но тем, кто жил на последних этажах, сделать это было сложно: едкий дым резал глаза и не давал дышать. Бойцы газодымозащитной службы вывели с верхних этажей 17 человек, среди которых оказалось семь ребятишек. Еще одну женщину – жительницу седьмого этажа – эвакуировали по автолестницы: из-за густого дыма она не могла выйти в подъезд и ждала спасения возле окна квартиры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, к тушению. Пожара от МЧС привлекалось 38 человек и 11 единиц техники. Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – такой предварительный вывод сделали эксперты. В результате пожара обгорел слаботочный кабель с первого по восьмой этаж.

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