Кузбассовец нашел банковскую карту и попал под суд

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-01T09:19:15+03:00

Вместо того, чтобы вернуть карту, мужчина потратил деньги с нее

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46-летний житель поселка Яшкино нашел на улице банковскую карту. Но «везение» оказалось обманчивым: теперь мужчина является фигурантом уголовного дела.

19-летняя кемеровчанка оказалась немного рассеянной девушкой и случайно потеряла банковскую карту. Когда она обратилась в банк, оказалось, с карты похищено девять тысяч рублей. Желая вернуть украденные деньги, она отправилась в полицию.

Как оказалось, картой кемеровчанки в течение нескольких дней неизвестный человек расплачивался за покупки в разных магазинах. Вскоре удалось найти и самого рачительного покупателя: им оказался 46-летний житель поселка Яшкино. Он рассказал, что нашел карту и понял, что ею можно расплачиваться, не вводя пинкод, а когда первую покупку удалось оплатить с помощью карты, не смог остановиться.

- В отношении задержанного следователем отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУЦ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.