В Кемерове столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка
1 декабря в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 1 декабря на улице 2-ой Камышинской. Фото и видео с места ДТП очевидцы выкладывают в городские паблики. Свидетели аварии отмечают, что, скорее всего, одно из транспортных средств «выкинуло» из колеи, и после этого автомобили столкнулись. На фото видно, что у грузового автомобиля очень сильно пострадала кабина. К слову, горожане отмечают, что в этом месте аварии случаются довольно часто.
ДТП на 2-ой Камышмнской в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42", Анна Кем.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также количество возможных пострадавших уточняется.