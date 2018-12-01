В Кемерове столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-01T12:20:30+03:00

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1 декабря в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 1 декабря на улице 2-ой Камышинской. Фото и видео с места ДТП очевидцы выкладывают в городские паблики. Свидетели аварии отмечают, что, скорее всего, одно из транспортных средств «выкинуло» из колеи, и после этого автомобили столкнулись. На фото видно, что у грузового автомобиля очень сильно пострадала кабина. К слову, горожане отмечают, что в этом месте аварии случаются довольно часто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680300" frameborder="0"></iframe> ДТП на 2-ой Камышмнской в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42", Анна Кем.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также количество возможных пострадавших уточняется.