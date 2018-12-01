В новокузнецком ТРЦ сократилось время бесплатной парковки

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-01T12:59:44+03:00

Теперь оставить машину в тепле можно лишь на три часа

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В одном из новокузнецких торговых центров вводятся новые правила парковки. Будут действовать дневной и ночной тарифы.

В течение всего дня – с 08:00 до 23:59 посетители торгового центра могут оставить автомобиль на внутренней парковке. Однако бесплатно оставаться там автомобиль может лишь в течение трех часов. А за четвертый и последующий часы придется платить по 50 рублей за каждое парковочное место – таковы условия дневного тарифа. Впрочем, имеется возможность оставить машину в тепле и на всю ночь. С 00:00 до 07:59 стоимость парковочного места составит 50 рублей за каждый час с первого часа.

- Для постоянных гостей «Планеты» действует специальное предложение: при покупке парковочной карты на длительный срок на условиях предоплаты за 30 календарных дней с даты оформления стоимость составит 5 000 рублей, - отметили в пресс-службе ТРЦ.