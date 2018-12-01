2018-12-01T16:10:00+03:00
Общество

Понижение до -35 градусов: кузбасские синоптики рассказали о погоде на 2 декабря

В регионе будет холодно и облачно
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архив КПФото: архив КПФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Кузбасс идет серьезное похолодание – об этом предупреждают синоптики. В воскресенье температура воздуха местами понизится до -35 градусов.

В ночь с 1 на 2 декабря столбики термометров опустятся до -25…-30 градусов, при этом на севере и северо-востоке области при прояснении будет еще холоднее – до -35 градусов. Днем воздух прогреется лишь до -19…-24 градусов, на севере по-прежнему будет холодно: до -29 градусов. В воскресенье будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет снег – от небольшого до умеренного. На дорогах – гололедица.

В Кемерове прогнозируется -28…-30 градусов ночью и -22…-24 днем. Здесь также возможен небольшой снег.

В Новокузнецке в воскресенье столбики термометров поднимутся не выше -15 градусов днем, при этом будет пасмурно, пройдет снег. Ночью же ожидается до -19 градусов.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24