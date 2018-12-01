Понижение до -35 градусов: кузбасские синоптики рассказали о погоде на 2 декабря
В Кузбасс идет серьезное похолодание – об этом предупреждают синоптики. В воскресенье температура воздуха местами понизится до -35 градусов.
В ночь с 1 на 2 декабря столбики термометров опустятся до -25…-30 градусов, при этом на севере и северо-востоке области при прояснении будет еще холоднее – до -35 градусов. Днем воздух прогреется лишь до -19…-24 градусов, на севере по-прежнему будет холодно: до -29 градусов. В воскресенье будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет снег – от небольшого до умеренного. На дорогах – гололедица.
В Кемерове прогнозируется -28…-30 градусов ночью и -22…-24 днем. Здесь также возможен небольшой снег.
В Новокузнецке в воскресенье столбики термометров поднимутся не выше -15 градусов днем, при этом будет пасмурно, пройдет снег. Ночью же ожидается до -19 градусов.
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