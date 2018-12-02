2018-12-02T04:24:07+03:00
Происшествия

Девушка-инвалид из Новокузнецка разыскивает угнанный автомобиль

Без своей машины она не может нормально передвигаться
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Новокузнечанка разместила в социальных сетях объявление о том, что у нее угнали автомобиль. Для девушки ее машина – главное средство передвижения.

По словам Натальи Зуевой, автомобиль находился во дворе дома на проспекте Ермакова. Однако 22 ноября сине-черный Toyota RAV4 с госномером У203 СЕ пропал. При этом камеры наблюдения зафиксировали момент угона, а вот сигнализация, установленная на автомобиле, даже не сработала.

- Просьба большая распространить это сообщение и если есть информация или люди в этой сфере посодействовать возврату за вознаграждение, - пишет Зуева. - Владелец – я, девушка, с заболеванием ревматоидный полиартрит, 2 группой инвалидности, нет возможности нормально ходить или купить авто.

Автолюбительница надеется, что ее машина все-таки будет найдена. Если вам известо местнахождение автомобиля, свяжитесь с его хозяйкой.

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