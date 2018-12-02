Новокузнецкий трамвай отметил свое 85-летие

СЕГОДНЯ 05:20 2018-12-02T05:20:34+03:00

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В Новокузнецке отметили 85 лет со дня запуска первого в Сибири трамвая. С 30 ноября 1933 года и по сей день история Новокузнецка неразрывно связана с городским трамваем.

Запуск первого трамвая состоялся 30 ноября в 16:00. Его маршрут проходил от КМК до ДОЗа, а протяженность составляла всего четыре километра. Поездка же в неотапливаемом вагоне была в первое время сродни аттракциону. Сегодня же в городе действует семь маршрутов, сеть составляет 90 километров, а более чем 100 вагонах ежегодно проезжает более 24 миллионов граждан.

С праздником всех действующих работников трамвайного хозяйства и ветеранов-трамвайщиков поздравили Сергей Кузнецов, заместитель начальника департамента транспорта и связи Администрации Кемеровской области Юрий Стоцкий, начальник УТиС Николай Гаврилов и многие другие. Помимо теплых слов поздравлений прозвучали и планы по развитию трамвая в городе.

- Сейчас новокузнецкий трамвай находится на пороге нового витка своего развития. У горэлектротранспорта впереди глобальное обновление, - отметил в своем поздравлении глава города Сергей Кузнецов.