В Кузбассе мужчина обворовал частный дом

СЕГОДНЯ 05:45 2018-12-02T05:45:09+03:00

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В Междуреченске мужчина украл из частного дома одежду и продукты. Остальные ценности он спрятал в снегу.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в его доме кто-то побывал и украл его имущество. Сумма ущерба составила 7 000 рублей.

Стражи порядка нашли подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражи преступление 44-летний междуреченец. Он рассказал, что когда проходил по улице, заметил, что дверь одного из домов не заперта. Мужчина зашел в дом, откуда вынес одежду и продукты. Злоумышленник также обрезал провода бытовых электроприборов и компьютерной техники, а затем сдал их в пункт приема металлов. Остальное имущество он спрятал в снегу, однако полицейские изъяли похищенное.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До суда фигуранта поместили под стражу.