Житель Кемерова пожаловался на слишком горячую воду из крана

СЕГОДНЯ 06:37 2018-12-02T07:16:53+03:00

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Житель Кемерова пожаловался на слишком горячую воду, которая идет у него из крана. Горожанин записал видео с шипящим краном и выложил в Сеть.

В субботу в популярном кемеровском сообществе в соцсети появилась видеозапись кемеровчанина Тимофея Москаленко. На ней житель Центрального района рассказывает, что из крана иди слишком горячая вода.

«К крану не притронешься, еще и шипит. Это не горяча вода, а пар», – говорит кемеровчанин.

Некоторые пользователи соцсети отметили, что, согласно нормам, температура горячей воды не должна превышать 75 градусов, кроме того, от перегрева могут испортиться счетчики и смеситель. Другие комментаторы заметили, что мужчине повезло, ведь в некоторых местах горячая вода наоборот недостаточной температуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680345" frameborder="0"></iframe> Слишком горячая вода возмутила мужчину в Кемерове.

«На улице -20, при движении горячей воды через длинную магистраль в такой мороз может быть потеря давления и температуры, наверное поэтому подогревают с большим запасом. Лучше такая до тебя дойдет, чем холодная. Будь осторожнее да и все», – прокомментировал Нурсултан Алдаматов.