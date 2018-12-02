В Кузбассе на пожаре погибла семейная пара

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-02T07:27:34+03:00

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В Прокопьевске на пожаре в частном доме погибла семейная пара. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Инцидент произошел в пятницу, 30 ноября. В 15.02 в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Нагорная в Прокопьевске. На место выехали три пожарные машин и 10 спасателей. В 15.40 дом потушили. Внутри спасатели обнаружили тела двух человек, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». На пожаре погиб 55-летний мужчин и его 58-летняя супруга. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. По данному факту следователи проводят проверку, которая должна установить все обстоятельства случившегося.