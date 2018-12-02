В Таштаголе бродит медведь-шатун

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-02T08:58:25+03:00

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В Таштаголе местные жители несколько раз видели медведя-шатуна. Хищник бродит вокруг города в поисках пищи.

Медведя видели в районе улицы Кирова, Кутузова и Щорса. Днем хищник бродил по улице Тимирязева и даже зашел в один из дворов, сообщает NK-TV.COM. Следы зверя также видели на дороге к базе отдыха «Ветерок» и в сторону дачного поселка Бельково. Местные власти предупредили жителей об опасности.

Специалисты отмечают, что низкий урожай кедрового ореха привел к тому, что медведи не подготовились к спячке.

Напомним, что в конце октября горожане заметили медведя на улицах Киселевска. В ноябре косолапый вышел к работникам разреза в Междуреченске.