Житель Новокузнецка упал с четвертого этажа и выжил
Мужчина сломал пятки и позвоночник
Мужчина отделался переломамиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке 50-летний мужчина выжил после падения с четвертого этажа. Сейчас он находится в больнице с переломом пяток и позвоночника.
Случай произошел в субботу во дворе одного из домов по улице Первостроителей. Из окна квартиры на четвертом этаже выпал 50-летний мужчина, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Пострадавшего доставили больницу, где медики диагностировали перелом обоих пяточных костей и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители