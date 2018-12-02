2018-12-02T11:13:13+03:00
Происшествия

В Новокузнецке два человек пострадали в ДТП с «Газелью»

Момент аварии попал на видео
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке на Заводском шоссе «Газель» столкнулась с автомобилем Toyota RAV4. В результате аварии пострадали два человека.

Авария произошла 30 ноября. Момент ДТП засняла камера видеорегистратора. На кадрах видно, как на перекрестке пассажирскую «Газель» подрезает кроссовер. Водитель грузовика уходит влево, чтобы избежать столкновения, и выезжает на встречной полосу. На встречной полосе «Газель» врезалась в бок автомобиля Toyota RAV4. В результате аварии пострадал водитель и пассажирка Toyota. Сейчас знакомые пострадавших ищут очевидцев ДТП и хозяина внедорожника, который подрезал грузовик.

- Третий участник этого происшествия, водитель белой Mazda скрылся с места происшествия. Возможно кто-то двигался в районе часа дня из города на Запсиб по этой дороге. Посмотрите свои регистраторы на предмет выявления номера этой Mazda, – сказал в обращении к горожанам знакомый пострадавших Илья Березюк. – ДТП было серьезное. Водитель Toyota RAV4 находится в больнице, получила травмы и женщина. Поэму очень важно найти всех участников ДТП, для объективной оценки причин аварии.

ДТП на Садовой в Новокузнецке Внимание. РОЗЫСК свидетелей.

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