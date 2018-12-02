В ДТП на кузбасской трассе пострадал мужчина
Фото с места аварии появились в Сети
Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)
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В субботу, 1 декабря, на кузбасской трассе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП серьезно пострадал мужчина.
По словам очевидцев, авария произошла днем в районе Анжеро-Судженска между поселками Кайла и Данковка. На этом участке лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Granta и Volkswagen. В результате столкновения водитель отечественной легковушки сильно пострадал. Мужчина получил открытие переломы обоих коленей.
Как сообщили в областном управлении МЧС, на месте аварии работали спасатели. Они оказывали первую помощь пострадавшему.