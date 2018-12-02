2018-12-02T11:53:01+03:00
Общество

Минус 33 и снег: Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник

В столице Кузбасса потеплеет до -15 градусов
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе и в Кемерове. Ночью в регионе ожидаются 30-градусные морозы.

В ночь на понедельник в Кузбассе будет -22, - 27 градусов, на севере области ожидается до -22 градусов. Днем столбили термометров поднимутся до -15,-21 градуса. В северных районах будет холоднее, около -26 градусов. В большинстве районов пройдет снег. Ветер будет южным, днем с порывами до 12 метров в секунду.

В Кемерове ночью температура составит от -23 до -25 градусов. Днем воздух прогреется до -15, -17 градусов. В столице Кузбасса будет облачно, пройдет небольшой снег. Днем порывы южного ветра могут достигать 11 метров в секунду.

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