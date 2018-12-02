Перепутали: В Кемерове пожарных вызвали на коммунальную аварию

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-02T13:05:47+03:00

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В Кемерове очевидцы приняли пар над домом за дым и вызвали пожарных. Оказалось, что в доме прорвало трубу с горячей водой.

В воскресенье днем в соцсети появилась запись о том, что на улице Красноармейская на пересечении с Красной горит дом. По словам очевидцев, на место приезжал автомобиль скорой помощи и пожарные.

В областном управлении МЧС заявили, что по данному адресу пожара не было. Горожане перепутали пар от горячей воды с дымом и вызвали спасателей.

– Очевидцы вызвали пожарных на место, однако оказалось, что вызов ложный. Это был пар а не дым, – рассказали в МЧС.

Напомним, что в ноябре очевидцы также приняли пар над куполом кемеровского цирка за дым.