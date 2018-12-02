В Кемерове неизвестный украл щенка хаски у ребенка

СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-02T13:55:02+03:00

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В Кемерове неизвестный отобрал у ребенка щенка хаски. Об этом сообщают пользователи соцсети.

«1 декабря, ребенок гулял с собакой вечером, с щенком хаски (бело черный окрас, сука) в районе проспекта Октябрьского, 81, и какой-то мужчина отобрал щенка у ребенка. Если кто-то что-то знает или видел напишите. Любая информация за вознаграждение», – написал кемеровчанин Степан Перегудов в соцсети.

Многие пользователи были шокированы этим преступлением и призвали жестко наказать злоумышленника. Другие осудили родителей ребенка, который отправили его одного гулять с собакой. Некоторые кемеровчане не поверили в историю с похищением хаски.

«Ребенок сам мог упустить щенка и наврать потом, что его украли. Дети всегда так делают. Т.к знают, что их будут ругать. Сказав правду, возможно родители нашли бы щенка по горячим следам. Теперь может быть все, что угодно», – отметила Марина Зайцева.