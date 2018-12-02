Житель Кемерова устроил погоню со стрельбой в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-02T17:05:31+03:00

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Житель Кемерова за рулем «Лады» устроил погоню со стрельбой в Ленинградской области. Автомобиль кузбассовца перевернулся после того, как пуля пробила колесо.

Ночью 1 декабря на трассе «Россия» экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль, двигавшийся в сторону Москвы. Водитель «Лады» совершал опасные маневры, а затем проигнорировал требования полицейских об остановке. После предупредительных выстрелов в воздух, патрульные стали стрелять по колесам авто. Когда одна из пуль пробила колесо, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Как сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», за рулем ВАЗа находился пьяный 24-летний кемеровчанин. Нарушитель отказался от медицинской помощи. Полицейские составили на него четыре административных протокола. Кроме того, выяснилось, что мужчину ловили пьяным за рулем в Санкт-Петербурге.