2018-12-02T17:05:31+03:00
Происшествия

Житель Кемерова устроил погоню со стрельбой в Ленобласти

Автомобиль кузбассовца съехал в кювет и перевернулся
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: паблик "Дорожный инспектор"Фото: паблик "Дорожный инспектор"
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Житель Кемерова за рулем «Лады» устроил погоню со стрельбой в Ленинградской области. Автомобиль кузбассовца перевернулся после того, как пуля пробила колесо.

Ночью 1 декабря на трассе «Россия» экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль, двигавшийся в сторону Москвы. Водитель «Лады» совершал опасные маневры, а затем проигнорировал требования полицейских об остановке. После предупредительных выстрелов в воздух, патрульные стали стрелять по колесам авто. Когда одна из пуль пробила колесо, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Как сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», за рулем ВАЗа находился пьяный 24-летний кемеровчанин. Нарушитель отказался от медицинской помощи. Полицейские составили на него четыре административных протокола. Кроме того, выяснилось, что мужчину ловили пьяным за рулем в Санкт-Петербурге.

Погоня за человеком из Кемерово.1 декабря на автодороге "Россия", пьяный водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС. Началась погоня. В результате, пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить машину ВАЗ.

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