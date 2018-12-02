2018-12-02T17:21:08+03:00
Происшествия

В Кемерове ночью горели две бани

Возгорания произошли из-за печи
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Ночью в Кемерове горели две частные бани. Возгорания произошли из-за неправильной эксплуатации печей

2 декабря в 00.51 в МЧС поступил сигнал о возгорании частной бани на улице Гвардейская. На место выехали две пожарные машин и семь спасателей. Когда спасатели прибыли на место, из-под крыши бани шел слабый дым. В 01.06 пожар был ликвидирован. В результате возгорания обгорело потолочное перекрытие на площади два квадратных метра.

В 03.42 спасателям сообщили о пожаре на улице Новоселов в жилом районе Промышленновский. На место выехали восемь спасателей и две единицы техники.

– На момент прибытия первого подразделения горела баня открытым пламенем.

В результате пожара сгорела кровля полностью, обгорели стены внутри и снаружи по всей площади, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, в обоих случаях причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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