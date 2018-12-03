2018-12-03T03:33:45+03:00
Общество

В Кемерове заметили сову

Пользователи Сети обсуждают видео с птицей
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В Кемерове на дереве заметили крупную сову. Очевидцы сняли птицу на видео и выложили кадры в популярный паблик.

«В одном из кемеровских дворов. Будь классным - шути в комментах про Хогвартс», – подписала видео в соцсети.

По словам горожан, в минувшую пятницу на районе кольца на бульваре Строителей видели филина. Птица на глазах у всех съела сороку, пишет пользователь.

В Кемерове на дереве заметили сову.

Отметим, что недавно к зоологам КемГУ поступила длиннохвостая неясыть с сильной закрытой черепно-мозговой травмой. Птица попала в беду около школы. Сейчас ветеринары выхаживают птицу.

Как отмечают зоологи, совы прилетают в города, если не могут найти пропитания в естественной среде обитания.

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