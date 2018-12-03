В Кемерове заметили сову
В Кемерове на дереве заметили крупную сову. Очевидцы сняли птицу на видео и выложили кадры в популярный паблик.
«В одном из кемеровских дворов. Будь классным - шути в комментах про Хогвартс», – подписала видео в соцсети.
По словам горожан, в минувшую пятницу на районе кольца на бульваре Строителей видели филина. Птица на глазах у всех съела сороку, пишет пользователь.
В Кемерове на дереве заметили сову.
Отметим, что недавно к зоологам КемГУ поступила длиннохвостая неясыть с сильной закрытой черепно-мозговой травмой. Птица попала в беду около школы. Сейчас ветеринары выхаживают птицу.
Как отмечают зоологи, совы прилетают в города, если не могут найти пропитания в естественной среде обитания.