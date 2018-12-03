В Кемерове заметили сову

СЕГОДНЯ 03:28 2018-12-03T03:33:45+03:00

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В Кемерове на дереве заметили крупную сову. Очевидцы сняли птицу на видео и выложили кадры в популярный паблик.

«В одном из кемеровских дворов. Будь классным - шути в комментах про Хогвартс», – подписала видео в соцсети.

По словам горожан, в минувшую пятницу на районе кольца на бульваре Строителей видели филина. Птица на глазах у всех съела сороку, пишет пользователь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680408" frameborder="0"></iframe> В Кемерове на дереве заметили сову.

Отметим, что недавно к зоологам КемГУ поступила длиннохвостая неясыть с сильной закрытой черепно-мозговой травмой. Птица попала в беду около школы. Сейчас ветеринары выхаживают птицу.

Как отмечают зоологи, совы прилетают в города, если не могут найти пропитания в естественной среде обитания.