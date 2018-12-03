Жительница Вологодской области ищет отца в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:26 2018-12-03T04:26:13+03:00

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Жительница Вологодской области Наталья Давыдова разыскивает в Кузбассе своего отца. Женщина не виделась с ним 24 года.

По словам Натальи, ее отец, Давыдова Юрий Александрович 1951 года рождения, родился и жил в Ленинске-Кузнецком. Также вместе с ним в Ленинске-Кузнецком жили его родители – бабушка и дедушка Натальи. Их звали Ефросинья и Александр. Кроме того, у Юрия Давыдова был брат Борис и сестра Надежда.

Наталья знает, что в 1996 году ее отец был в Наро-Фоминске Московской области. О дальнейшей его судьбе не известно.

Наталья Давыдова просит все, кто что-то знает о судьбе ее отца связаться с ней в социальной сети.