Ночью в Кемерове загорелась иномарка

СЕГОДНЯ 05:01 2018-12-03T05:01:22+03:00

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В Кемерове загорелся автомобиль Mazda Familia. Пожар произошел из-за неисправной проводки.

В 01:36 в МЧС поступило сообщение о возгорании в легковом автомобиле на улице Авиационная. На место выехали два единицы техники и девять спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения автомобиль Mazda Familia 2001 года выпуска горел открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек, частично обгорела панель приборов, обшивка салона. Пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования авто.