В Кемерове ночью горела иномарка
В Кемерове в ночь на 3 декабря загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел на улице Авиационной.
Сигнал о возгорании в возгорании в частном легковом автомобиле марки Mazda Familia поступил в оперативные службы города в 01.36. На место выехали две единицы техники.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек и частично обгорели панель приборов и обшивка салона. Пострадавших нет, - рассказали подробности ночного автопожара в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства.