В Кемерове ночью горела иномарка

СЕГОДНЯ 05:48 2018-12-03T05:59:39+03:00

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В Кемерове в ночь на 3 декабря загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел на улице Авиационной.

Сигнал о возгорании в возгорании в частном легковом автомобиле марки Mazda Familia поступил в оперативные службы города в 01.36. На место выехали две единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек и частично обгорели панель приборов и обшивка салона. Пострадавших нет, - рассказали подробности ночного автопожара в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства.