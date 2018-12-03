2018-12-03T06:17:41+03:00
Общество

Эксперты выяснили, сколько кузбассовцев получают больше 100 тысяч рублей

В рейтинге регионов России Кузбасс занимает 32 место
Екатерина БОРМОТОВА
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Доля кузбассовцев, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц, составляет 20,6 процента Фото: Алена КузьминаДоля кузбассовцев, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц, составляет 20,6 процента Фото: Алена Кузьмина
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Эксперты рассказали, сколько жителей Кузбасса зарабатывают в месяц больше 100 тысяч рублей. В общем рейтинге городов России Кемеровская область заняла 32 место.

Специалисты агентства РИА Рейтинг подсчитали, в каких регионах нашей страны жители зарабатывают в месяц больше 100 тысяч рублей. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь больше 100 тысяч получают 27 процентов работников. В конце списка оказалась Республика Адыгея, в которой заработок больше 100 тысяч зафиксирован лишь у 0,59 процента работников.

В общем списке Кемеровская область находится на 32 месте. У нас зарплату свыше 100 тысяч получают 1,93 процента сотрудников различных компаний. При этом доля работников, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц, составляет 20,6 процента.

Примечательно, что соседние регионы, Томская и Новосибирская область, расположились в рейтинге выше Кузбасса на 22 и 26 местах соответственно. Здесь доля работников, которые зарабатывают в месяц больше 100 тысяч рублей, составляет 3,21 и 2,46 процента.

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