В Кемерове маршрутка слетела с дороги
В Кемерове маршрутное такси слетело с дороги. Об этом «Комсомольской правде» рассказал очевидец происшествия.
Инцидент произошел вблизи остановки напротив интерната №27 на улице 4-я Цветочная в поселке Южном.
Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
- Маршрутка №17 вылетела задним колесом в кювет неподалеку от остановки. Кемеровчанам пришлось ждать другое транспортное средство, чтобы уехать. Когда я проезжал мимо, на остановке собралось прилично народу, - рассказал очевидец Матвей Кириллов.
Были ли в маршрутке в момент происшествия пассажиры, очевидец сказать затруднился. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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