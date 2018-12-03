2018-12-03T07:19:41+03:00
Общество

В Кемерове маршрутка слетела с дороги

Стоящим на остановке пассажирам пришлось ждать следующий автобус
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове маршрутное такси слетело с дороги. Об этом «Комсомольской правде» рассказал очевидец происшествия.

Инцидент произошел вблизи остановки напротив интерната №27 на улице 4-я Цветочная в поселке Южном.

Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

- Маршрутка №17 вылетела задним колесом в кювет неподалеку от остановки. Кемеровчанам пришлось ждать другое транспортное средство, чтобы уехать. Когда я проезжал мимо, на остановке собралось прилично народу, - рассказал очевидец Матвей Кириллов.

Были ли в маршрутке в момент происшествия пассажиры, очевидец сказать затруднился. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ДТП произошло около 08.00 17 октября на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского. На кадрах видно, как ПАЗ движется по проезжей части, а затем начинает поворачивать налево. Но завершить маневр удачно водителю не удается – транспортное средство начинает бросать из стороны в сторону по всей проезжей части. (подробности)

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