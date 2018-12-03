2018-12-03T07:09:54+03:00
Общество

Новокузнецкой УК грозит крупный штраф за упавшую на голову мальчику сосульку

Проверку провели сотрудники Госжилинспекции
Екатерина БОРМОТОВА
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В ходе обследования дома инспекторы ГЖИ выявили на его кровле недопустимое скопление снега и наледиВ ходе обследования дома инспекторы ГЖИ выявили на его кровле недопустимое скопление снега и наледиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новокузнецкой управляющей компании грозит крупный штраф за упавшую на голову мальчику сосульку. Проверку провели инспекторы Госжилнадзора.

В отношении МП «Жилфонд» сотрудниками Госжилинспекции Кузбасса составлен административный протокол за плохую уборку кровель от снега. Во дворе дома на улице Пирогова, который находится на обслуживании данной УК, на голову 11-летнему мальчику упала сосулька. Инцидент произошел около 20.00 21 ноября. К счастью, ребенок пострадал несильно – у него диагностировали ушиб головы.

В ходе обследования данного дома инспекторы ГЖИ выявили на его кровле недопустимое скопление снега и наледи. За нарушение лицензионных требований управляющей компании грозит штраф до 300 тысяч рублей.

– С сентября этого года, согласно постановлению Правительства, у нас ужесточены санкций в отношении управляющих компаний. В частности, утвержден перечень грубых нарушений, за которые УК могут лишиться права на управление многоквартирными домами, – пояснила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко. – В этот перечень входит и несоблюдение норм содержания многоквартирного дома и оказания коммунальных услуг, повлекших за собой тяжкий вред для здоровья или жизни граждан.

Кроме «Жилфонда», административный протокол также был составлен в отношении УК «Доверие». На кровлях домов на проспекте Строителей, которые обслуживает данная УК, также были выявлены сосульки и наледь. Административные протоколы рассмотрит Мировой суд.

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