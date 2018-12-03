Жителям кузбасской деревни вернут отмененный автобус

СЕГОДНЯ 07:43 2018-12-03T07:43:46+03:00

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В Кузбассе жителям деревни Дедюево вернут отмененный ранее автобусный маршрут. Постоянно в деревне проживают около 80 человек, большинство из которых пенсионеры.

В ходе проверки прокуратура Топок обнаружила, что между деревней Дедюево Топкинского района и остальными населенными пунктами отсутствует автобусное сообщение. В деревне постоянно проживают около 80 человек, большинство из которых пенсионеры. Всего же в Дедюево зарегистрировано 180 граждан. В декабре 2016 года был открыт коммерческий маршрут №12 Топки – Дедюево, однако из-за отсутствия устойчивого пассажиропотока он был отменен.

В сентябре прокурор города обратился в суд и потребовал от администрации Топкинского района обеспечить жителей Дедюево транспортным сообщением с другими населенными пунктами. Топкинский городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора.