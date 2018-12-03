2018-12-03T07:43:46+03:00
Общество

Жителям кузбасской деревни вернут отмененный автобус

Здесь отсутствует автобусное сообщение с другими населенными пунктами
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе жителям деревни Дедюево вернут отмененный ранее автобусный маршрут. Постоянно в деревне проживают около 80 человек, большинство из которых пенсионеры.

В ходе проверки прокуратура Топок обнаружила, что между деревней Дедюево Топкинского района и остальными населенными пунктами отсутствует автобусное сообщение. В деревне постоянно проживают около 80 человек, большинство из которых пенсионеры. Всего же в Дедюево зарегистрировано 180 граждан. В декабре 2016 года был открыт коммерческий маршрут №12 Топки – Дедюево, однако из-за отсутствия устойчивого пассажиропотока он был отменен.

В сентябре прокурор города обратился в суд и потребовал от администрации Топкинского района обеспечить жителей Дедюево транспортным сообщением с другими населенными пунктами. Топкинский городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе выявили опасные котельные
Кузбасские подростки сбежали в Москву
Новокузнецкой УК грозит крупный штраф за упавшую на голову мальчику сосульку
В Кемерове маршрутка слетела с дороги
Эксперты выяснили, сколько кузбассовцев получают больше 100 тысяч рублей
В Кемерове ночью горела иномарка
Ночью в Кемерове загорелась иномарка
Жительница Вологодской области ищет отца в Кузбассе
В Кемерове заметили сову
В Кемерове ночью горели две бани
Житель Кемерова устроил погоню со стрельбой в Ленобласти
«Залило четыре этажа»: Кемеровчане рассказали подробности аварии на Красноармейской
В Кемерове неизвестный украл щенка хаски у ребенка
Перепутали: В Кемерове пожарных вызвали на коммунальную аварию
Минус 33 и снег: Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
В ДТП на кузбасской трассе пострадал мужчина
В Новокузнецке два человека пострадали в ДТП с «Газелью»
Житель Новокузнецка упал с четвертого этажа и выжил