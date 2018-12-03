Кузбасские подростки сбежали в Москву

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-03T08:03:46+03:00

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В Анжеро-Судженске пропали двое подростков. В ходе поисков детей обнаружили в Москве.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже двух подростков. Полицейские незамедлительно организовали поиски ребят на территории Кемеровской области. Также ориентировки на подростков были размещены в СМИ. В итоге ребят нашли в Москве. Сейчас они переданы родителям.

- Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.