Кузбасские подростки сбежали в Москву
Полиция выясняет, как дети оказались в столице страны
Кузбасские подростки сбежали в МосквуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Анжеро-Судженске пропали двое подростков. В ходе поисков детей обнаружили в Москве.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже двух подростков. Полицейские незамедлительно организовали поиски ребят на территории Кемеровской области. Также ориентировки на подростков были размещены в СМИ. В итоге ребят нашли в Москве. Сейчас они переданы родителям.
- Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.