2018-12-03T08:35:58+03:00
Общество

В Кузбассе выявили опасные котельные

Нарушения закона уже устранили
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровская транспортная прокуратура выявила опасные котельные на станциях Топки, Бирюлинская и Промышленная Кузбасского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по теплоснабжению.

В ходе проверки было установлено, что оборудование котельных, которые в том числе отапливают объекты жилищной сферы, находилось в ненадлежащем техническом состоянии. При этом никто не производил контрольные осмотры оборудования.

– Игнорирование требований закона создало угрозу безопасности жизни и здоровья обслуживающих котельные лиц, могло повлечь за собой нарушение процесса обеспечения теплоснабжения жилых домов в зимний отопительный период, – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По результатам проверки начальнику Кузбасского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги» внесено представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения закона устранены.

Кроме того, в отношении виновных должностных лиц территориального участка транспортным прокурором возбуждены дела об административном правонарушении. Сейчас они находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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