2018-12-03T09:00:37+03:00
Общество

В Кемерове более 800 водителей пассажирских автобусов ездили с нарушениями

Также к ответственности привлекли 18 юридических и 70 должностных лиц
Екатерина БОРМОТОВА
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С 12 октября за нарушения требований к пассажирскому транспорту к ответственности привлекли более 800 водителей, 18 юридических и свыше 70 должностных лицС 12 октября за нарушения требований к пассажирскому транспорту к ответственности привлекли более 800 водителей, 18 юридических и свыше 70 должностных лицФото: Максим КИСЕЛЕВ
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В Кемерове более 800 водителей пассажирских автобусов привлекли к ответственности за езду с нарушениями. Также наказание понесли 17 юридических и более 70 должностных лиц.

В городе продолжаются мероприятия ГИБДД, направленные на выявление нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта. На выходных очередная проверка прошла на выезде из Кемерова в сторону города Березовского.

- В ходе проверки нам удалось выявить почти два десятка нарушений. Несколько водителей управляли автобусами с нарушением требований к тахографам: не использовали карту водителя по назначению, осуществляли перевозку вообще без тахографа, что недопустимо. Сотрудники ГИБДД выявили несколько автобусов, которые эксплуатировались с серьезными повреждениями шин. Удивительно, что с такими неисправностями ответственные лица выпустили транспорт на линию! – отметил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

В ГИБДД уточнили, что с 12 октября за нарушения требований к пассажирскому транспорту к ответственности привлекли более 800 водителей, 18 юридических и свыше 70 должностных лиц. При этом штрафы исчисляются уже немаленькими суммами.

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