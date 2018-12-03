В Кемерове трехлетний мальчик поздно вечером заперся в квартире

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-03T09:22:12+03:00

Его мама на несколько минут вышла к соседке

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Кемеровские спасатели вызволили мальчика, который заперся в квартире, пока мама ходила к соседке. Инцидент произошел поздно вечером 2 декабря.

За помощью в «Кемеровскую службу спасения» обратилась жительница дома №2 на улице Рукавишникова. Около 11 часов вечера горожанка на несколько минут вышла из своей квартиры к соседке, с которой они живут в одном кармане. Пока мама отсутствовала, ее трехлетний сын закрылся изнутри на щеколду – самостоятельно открыть дверь женщина не смогла.

В итоге прибывшие на место спасатели вызволили мальчика из запертой квартиры. Когда они открыли дверь, ребенок спокойно играл в комнате, медицинская помощь ему не понадобилась.

Всего за прошедшие выходные специалисты службы спасения выезжали на 12 обращений горожан.