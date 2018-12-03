2018-12-03T09:45:03+03:00
Общество

В Кемерове на Кузнецком мосту образовалась пробка из-за фур

Большегрузы не могут подняться в гору
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: "Регион-42" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове на Кузнецком мосту образовалась большая пробка из-за фур, которые не могут подняться в гору. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Горожане делятся фотографиями, на которых видно, что на Кузнецком мосту образовался затор из-за фур.

«Логовое шоссе. Фуры не могут подняться в гору. Пробка», - написал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобили движутся по Кузнецкому мосту в сторону Логового шоссе со скоростью семь километров в час. Также сервис предупреждает, что на Логовом шоссе произошло ДТП. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошел неподалеку – на проспекте Шахтеров.

Фото: "Регион-42" / "ВКонтакте"

Фото: "Регион-42" / "ВКонтакте"

Напомним, ранее мэрия Кемерова ввела запрет на передвижение по городу для большегрузов в снегопад.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вор с пинцетом ограбил шестерых кемеровчан
В Кемерове трехлетний мальчик поздно вечером заперся в квартире
В Кемерове более 800 водителей пассажирских автобусов ездили с нарушениями
В Кузбассе выявили опасные котельные
Кузбасские подростки сбежали в Москву
Жителям кузбасской деревни вернут отмененный автобус
Новокузнецкой УК грозит крупный штраф за упавшую на голову мальчику сосульку
В Кемерове маршрутка слетела с дороги
Эксперты выяснили, сколько кузбассовцев получают больше 100 тысяч рублей
В Кемерове ночью горела иномарка
Ночью в Кемерове загорелась иномарка
Жительница Вологодской области ищет отца в Кузбассе
В Кемерове заметили сову
В Кемерове ночью горели две бани
Житель Кемерова устроил погоню со стрельбой в Ленобласти
«Залило четыре этажа»: Кемеровчане рассказали подробности аварии на Красноармейской
В Кемерове неизвестный украл щенка хаски у ребенка
Перепутали: В Кемерове пожарных вызвали на коммунальную аварию
Минус 33 и снег: Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
В ДТП на кузбасской трассе пострадал мужчина
В Новокузнецке два человека пострадали в ДТП с «Газелью»
Житель Новокузнецка упал с четвертого этажа и выжил