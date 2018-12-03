В Кемерове на Кузнецком мосту образовалась пробка из-за фур
В Кемерове на Кузнецком мосту образовалась большая пробка из-за фур, которые не могут подняться в гору. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Горожане делятся фотографиями, на которых видно, что на Кузнецком мосту образовался затор из-за фур.
«Логовое шоссе. Фуры не могут подняться в гору. Пробка», - написал очевидец.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобили движутся по Кузнецкому мосту в сторону Логового шоссе со скоростью семь километров в час. Также сервис предупреждает, что на Логовом шоссе произошло ДТП. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошел неподалеку – на проспекте Шахтеров.
Фото: "Регион-42" / "ВКонтакте"
Напомним, ранее мэрия Кемерова ввела запрет на передвижение по городу для большегрузов в снегопад.