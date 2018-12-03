2018-12-03T10:53:34+03:00
Происшествия

Вор с пинцетом ограбил шестерых кемеровчан

Ловкач при помощи инструмента вытаскивал кошельки и телефоны из сумок
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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44-летний кемеровчанин, уже имеющий судимость, был задержан с поличным после того, как стащил из сумочки одной из своих жертв деньги. Ближайшие три года и один месяц мужчина проведет в местах лишения свободы.

Шесть раз вору, вооруженному пинцетом, удавалось совершать преступления. При помощи простого инструмента он похищал телефоны и кошельки. Мужчина выбирал в торговых точках себе жертву, следил за ней а когда наступал подходящий момент, аккуратно вытаскивал из их сумок кошельки и телефоны. При этом находчивый вор использовал пинцет. В одном из случаев ему удалось украсть у 78-летней пенсионерки кошелек с документами и 4,5 тысячами рублей, в другом случае горожанка лишилась 46 тысяч рублей. После того, как злоумышленника задержали с поличным, оказалось, что он причастен как минимум к шести таким преступлениям.

За свои деяния он предстал перед судом, который приговорил рецидивиста к трем годам и одному месяцу лишения свободы в отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить ущерб: около 70 тысяч рублей.

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