Вор с пинцетом ограбил шестерых кемеровчан

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-03T10:53:34+03:00

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44-летний кемеровчанин, уже имеющий судимость, был задержан с поличным после того, как стащил из сумочки одной из своих жертв деньги. Ближайшие три года и один месяц мужчина проведет в местах лишения свободы.

Шесть раз вору, вооруженному пинцетом, удавалось совершать преступления. При помощи простого инструмента он похищал телефоны и кошельки. Мужчина выбирал в торговых точках себе жертву, следил за ней а когда наступал подходящий момент, аккуратно вытаскивал из их сумок кошельки и телефоны. При этом находчивый вор использовал пинцет. В одном из случаев ему удалось украсть у 78-летней пенсионерки кошелек с документами и 4,5 тысячами рублей, в другом случае горожанка лишилась 46 тысяч рублей. После того, как злоумышленника задержали с поличным, оказалось, что он причастен как минимум к шести таким преступлениям.

За свои деяния он предстал перед судом, который приговорил рецидивиста к трем годам и одному месяцу лишения свободы в отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить ущерб: около 70 тысяч рублей.