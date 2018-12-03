Перепутал: кузбассовец воткнул нож в спину своему другу

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-03T11:28:40+03:00

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«Разговор по-мужски» привел одного из жителей Кузбасса на скамью подсудимых, а еще двоих – на больничную койку. Причиной столь печальных последствий стала невнимательность обвиняемого.

52-летний мужчина и его 33-летний приятель повздорили, и, чтобы выяснить отношения договорились встретиться вечером. В назначенное время оба мужчины пришли в условленное место – каждый со своей группой поддержки. 52-летний мужчина подошел к своему обидчику со спины и ударил его ножом. Но когда тот повернулся, злоумышленник с ужасом понял, что ранил своего друга. Тогда он разозлился и ударил ножом еще одного мужчину – в этот раз из компании обидчика. Пока пострадавшим оказывали помощь, злоумышленник с ножом пришел в полицию и сам во всем сознался.

Оба раненых мужчины оказались на больничной койке, и лишь благодаря вовремя оказанной помощи удалось сохранить их жизни. А невнимательный преступник в скором времени окажется на скамье подсудимых.