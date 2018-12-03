2018-12-03T12:49:02+03:00
Происшествия

Из-за нарушений в Кемерове закрыто кафе, в котором умер студент

Здесь не соблюдались требования гигиены
Екатерина РОМАНОВА
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Кафе «Грильная» в Кемерове закрыта на 25 суток – такое решение вынес Центральный районный суд после того, как в заведении прошли проверки Роспотребнадзора.

Как оказалось, в кафе, где в октябре от острой сердечной недостаточности скончался студент, работники не соблюдали правила личной гигиены. В смывах с рук поваров, лопаток для лапши, ножей были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, также здесь нарушался режим мытья посуды, а работники кухни не проходили своевременно медосмотр. Хранение продуктов также вызвало немало вопросов у специалистов Роспотребнадзора: в кафе не посчитали нужным указывать время изготовления полуфабрикатов или нарезки овощей.

Эти и многие другие нарушения могли негативно сказаться на здоровье посетителей кафе, именно поэтому решением Центрального районного суда города Кемерово кафе «Грильная» закрыто на 25 дней.

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