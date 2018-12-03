Жительница Кузбасса облила свою внучку кипятком

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-03T13:24:10+03:00

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Обычный поход в баню закончился для 48-летней жительницы Прокопьевска судебным разбирательством и штрафом, а для ее 9-летней внучки – длительным лечением.

В сентябре 2018 года бабушка и ее внучка пошли мыться в бане. Бабушка помогала девочке смыть мыло и поливала ее водой из ковшика. В какой-то момент он не проверила температуру воды и окатила внучку кипятком. Ребенок заплакал, и только тогда женщина поняла, что случилось. Она тут же вывела ребенка из бани и вызвала скорую помощь. Девочку доставили в больницу, где врачи диагностировали ребенку ожог 30% тела.

Бабушка ребенка признала свою вину, со следствием сотрудничала. В отногении нее уголовное дело прекращено, а в качестве наказания жительнице Прокопьевска был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.