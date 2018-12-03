СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-03T13:57:15+03:00

Ранее здесь произошло ДТП и две фуры не смогли подняться в горку

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В Кемерове ликвидировали затор на Кузнецком мосту, который образовался из-за аварии и двух фур, которые не смогли подняться в гору.

Как стало известно, авария произошла на пересечении улицы Суворова и шоссе Логовое. Кроме того, два большегрузных автомобиля не смогли беспрепятственно преодолеть затяжной подъем на мост со стороны шоссе Логовое, что также затруднило проезд для остальных транспортных средств.

- Шоссе Логовое - непростой участок дороги с большой интенсивностью движения. На все сигналы о дорожно-транспортных происшествиях на данном участке дороги сотрудники полиции реагируют незамедлительно, чтобы не допускать здесь заторов. К сожалению, погодные условия, в частности, перепады температур, также значительно влияют на ситуацию, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Он отметил, что сотрудники Госавтоинспекции вместе с дорожными службами оперативно устранили проблему - на месте работали две машины КДМ, проезжую часть обработали песком, чтобы большегрузы могли беспрепятственно въехать на мост.