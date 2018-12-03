Вечерние пробки в Кемерове достигли 10 баллов

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-03T14:28:44+03:00

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На кемеровских дорогах вечером 3 декабря зафиксировали 10-балльные пробки. Также на городских магистралях образовались необычные заторы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на дорогах Кемерова сейчас составляют 10 баллов. Практически парализовано движение на Кузбасском мосту – транспорт движется здесь со скоростью не более пяти километров в час. Сервис зафиксировал на данном участке сразу три аварии.

С такой же скоростью движутся авто по улице Терешковой – затор начинается от проспекта Химиков. Кстати, по данным сервиса, на этом участке зафиксирована необычно сложная пробка длиной 4,4 километра, в которой можно потерять 39 минут вместо обычных 20.

Чуть быстрее, семь километров в час, едут транспортные средства по Октябрьскому проспекту, Университетскому мосту и Советскому проспекту.

Традиционный затор образовался на пересечении улицы Красноармейской и Кузнецкого проспекта, а также Советского и Кузнецкого.