Цивилев представил нового начальника кузбасского департамента по строительству

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-03T14:47:15+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на аппаратном совещании в понедельник представил нового начальника департамента строительства. Должность заняла заместитель главы Кемеровского района по строительству Ирина Печеркина.

Ирина Александровна родилась 16 мая 1978 в Киселевске. В 2000 году окончила Кузбасский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте по программе «Государственное и муниципальное управление на региональном уровне».

С 2011 года Ирина Печеркина трудилась в администрации Кемеровского района. Она работала директором муниципального учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского района», директором МУП «Управление капитального строительства Кемеровского района», с 2015 года занимала должность заместителя главы Кемеровского района по строительству.