В Кемерове на ходу загорелась иномарка

СЕГОДНЯ 03:10 2018-12-04T03:10:23+03:00

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В Кемерове вечером 3 декабря на ходу загорелся легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. Иномарку, за рулем которой была девушка, пытались потушить семь автолюбителей.

Инцидент произошел около 18.40 на пересечении улицы Тухачевского и проспекта Химиков. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что моторный отсек автомобиля пытает открытым пламенем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680566" frameborder="0"></iframe> В Кемерове на дороге сгорела иномарка.

До приезда пожарных машину пытались потушить неравнодушные автолюбители, которые проезжали мимо.

«Помогали тушить, потратили восемь огнетушителей, не помогли», - сообщили очевидцы.

По их словам, мужчины сбивали огонь, но он разгорался вновь. В тушении участвовало порядка семи человек. Очевидцы отметили, что девушка-водитель не пострадала. А справиться с огнем удалось только прибывшим пожарным.