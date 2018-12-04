В Кемерове на ходу загорелась иномарка
В Кемерове вечером 3 декабря на ходу загорелся легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. Иномарку, за рулем которой была девушка, пытались потушить семь автолюбителей.
Инцидент произошел около 18.40 на пересечении улицы Тухачевского и проспекта Химиков. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что моторный отсек автомобиля пытает открытым пламенем.
В Кемерове на дороге сгорела иномарка.
До приезда пожарных машину пытались потушить неравнодушные автолюбители, которые проезжали мимо.
«Помогали тушить, потратили восемь огнетушителей, не помогли», - сообщили очевидцы.
По их словам, мужчины сбивали огонь, но он разгорался вновь. В тушении участвовало порядка семи человек. Очевидцы отметили, что девушка-водитель не пострадала. А справиться с огнем удалось только прибывшим пожарным.