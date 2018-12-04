2018-12-04T03:10:23+03:00
Происшествия

В Кемерове на ходу загорелась иномарка

Машину пытались потушить семь очевидцев [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове вечером 3 декабря на ходу загорелся легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. Иномарку, за рулем которой была девушка, пытались потушить семь автолюбителей.

Инцидент произошел около 18.40 на пересечении улицы Тухачевского и проспекта Химиков. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что моторный отсек автомобиля пытает открытым пламенем.

В Кемерове на дороге сгорела иномарка.

До приезда пожарных машину пытались потушить неравнодушные автолюбители, которые проезжали мимо.

«Помогали тушить, потратили восемь огнетушителей, не помогли», - сообщили очевидцы.

По их словам, мужчины сбивали огонь, но он разгорался вновь. В тушении участвовало порядка семи человек. Очевидцы отметили, что девушка-водитель не пострадала. А справиться с огнем удалось только прибывшим пожарным.

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