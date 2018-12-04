В Кузбассе вор застрял между стеклопакетом и рольставней магазина
В Белове неудачливый вор застрял между стеклопакетом и рольставней магазина, который собирался ограбить. Мужчина находился в розыске за грабежи, кражи и угрозу убийством.
Ночью экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» из продуктового магазина, расположенного на улице Береговой. Прибывшая на место группа задержания установила, что сработал один из рубежей охранно-пожарной сигнализации. Однако внешний осмотр магазина не выявил повреждений окон и входной двери.
Вместе с собственником магазина стражи порядка осмотрели объект изнутри. В ходе осмотра они обнаружили неизвестного, заточенного между стеклопакетом и рольставней, которая защищает окно от проникновения. Рядом с мужчиной находились топор и два ножа.
Мужчину задержали. Им оказался объявленный в розыск 21-летний кемеровчанин. Ранее он орудовал на территории областного центра – его подозревают в кражах, грабежах и угрозах убийством.