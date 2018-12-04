2018-12-04T04:01:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе вор застрял между стеклопакетом и рольставней магазина

Мужчина находился в розыске за грабежи и кражи
Екатерина БОРМОТОВА
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У мужчины с собой были два ножа и топор Фото: Управление Росгвардии КузбассаУ мужчины с собой были два ножа и топор Фото: Управление Росгвардии Кузбасса
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В Белове неудачливый вор застрял между стеклопакетом и рольставней магазина, который собирался ограбить. Мужчина находился в розыске за грабежи, кражи и угрозу убийством.

Ночью экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» из продуктового магазина, расположенного на улице Береговой. Прибывшая на место группа задержания установила, что сработал один из рубежей охранно-пожарной сигнализации. Однако внешний осмотр магазина не выявил повреждений окон и входной двери.

Вместе с собственником магазина стражи порядка осмотрели объект изнутри. В ходе осмотра они обнаружили неизвестного, заточенного между стеклопакетом и рольставней, которая защищает окно от проникновения. Рядом с мужчиной находились топор и два ножа.

Мужчину задержали. Им оказался объявленный в розыск 21-летний кемеровчанин. Ранее он орудовал на территории областного центра – его подозревают в кражах, грабежах и угрозах убийством.

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