2018-12-04T05:46:04+03:00
Происшествия

В Кемерове снегопогрузчик протаранил легковушку

Трактор несколько метров тащил машину с людьми
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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Накануне вечером в Кемерове на улице Патриотов случилось ДТП: здесь трактор, убирающий снег, не просто врезался в автомобиль, но и протащил его по дороге несколько метров.

Кемеровчанин, разместивший в социальной сети фото с места ДТП, рассказа, что водитель погрузчика, скорее всего, не заметил легковой автомобиль. А после того, как произошло столкновение, не сразу остановился.

- Остановились, стали пропускать КамАЗ, а этот давай назад сдавать, - сообщает кемеровчанин подробности ДТП. - Прыгали с машины, потому что если бы не лестница которая в капот уперлась растоптал бы всех в салоне!

Трактор протащил легковушку по дороге около семи метров. К счастью, никто не пострадал,. Однако машине нанесены серьезные повреждения. Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Автолюбителям же можно еще раз напомнить о том, что зимой на дороге необходимо быть предельно внимательными

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