В Кузбассе в горящем доме погибла пожилая женщина

СЕГОДНЯ 05:51 2018-12-04T05:51:37+03:00

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В Кемеровской области во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Предварительно установлено, что пенсионерка отравилась угарным газом.

Пожар в доме в переулке Ясный города Гурьевска произошел вечером 2 декабря. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы в 21.29. На месте работали семь сотрудников МЧС.

О пострадавших ведомство не сообщает. Однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 78-летней хозяйки. Предварительно, женщина отравилась угарным газом. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы.