2018-12-04T05:51:37+03:00
Происшествия

В Кузбассе в горящем доме погибла пожилая женщина

Пенсионерка отравилась угарным газом
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кемеровской области во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Предварительно установлено, что пенсионерка отравилась угарным газом.

Пожар в доме в переулке Ясный города Гурьевска произошел вечером 2 декабря. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы в 21.29. На месте работали семь сотрудников МЧС.

О пострадавших ведомство не сообщает. Однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 78-летней хозяйки. Предварительно, женщина отравилась угарным газом. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От -27 и ниже: когда кузбасские школьники могут пропускать занятия
В Кузбассе из-за холодов отменяются междугородние рейсы
Кузбассовцы сняли видео полета космического корабля
Новокузнечанина через окно вытащили из пылающего дома
В Кемерове снегопогрузчик протаранил легковушку
В Кузбассе вор застрял между стеклопакетом и рольставней магазина
В Кемерове на ходу загорелась иномарка
Цивилев представил нового начальника кузбасского департамента по строительству
Вечерние пробки в Кемерове достигли 10 баллов
В Кемерове ликвидировали затор на Кузнецком мосту
Жительница Кузбасса облила свою внучку кипятком
Из-за нарушений в Кемерове закрыто кафе, в котором умер студент
Над Кемеровом взошли два солнца
Перепутал: кузбассовец воткнул нож в спину своему другу
Вор с пинцетом ограбил шестерых кемеровчан
В Кемерове на Кузнецком мосту образовалась пробка из-за фур
В Кемерове трехлетний мальчик поздно вечером заперся в квартире