2018-12-04T06:08:08+03:00
Общество

Новокузнечанина через окно вытащили из пылающего дома

Медицинская помощь мужчине не понадобилась
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новокузнецке пожарные через окно вытащили мужчину из пылающего дома. Помощь медиков ему не понадобилась.

Пожар в частном доме на улице Садгородской случился вечером 3 декабря. В 19.32 позвонил сосед и сообщил, что горит дом. На место выехали четыре единицы техники.

- Огнеборцы в составе звена ГДЗС через окно эвакуировали мужчину на свежий воздух. Спасенного передали специалистам скорой помощи для осмотра, госпитализация не потребовалась, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара огнем была повреждена обрешетка крыши на всей площади, стены дома снаружи, стены веранды. Общая площадь пожара составила 68 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 19.52 силами 15 сотрудников МЧС.

Предварительно установлено, что к ЧП привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От -27 и ниже: когда кузбасские школьники могут пропускать занятия
В Кузбассе из-за холодов отменяются междугородние рейсы
Кузбассовцы сняли видео полета космического корабля
В Кузбассе в горящем доме погибла пожилая женщина
В Кемерове снегопогрузчик протаранил легковушку
В Кузбассе вор застрял между стеклопакетом и рольставней магазина
В Кемерове на ходу загорелась иномарка
Цивилев представил нового начальника кузбасского департамента по строительству
Вечерние пробки в Кемерове достигли 10 баллов
В Кемерове ликвидировали затор на Кузнецком мосту
Жительница Кузбасса облила свою внучку кипятком
Из-за нарушений в Кемерове закрыто кафе, в котором умер студент
Над Кемеровом взошли два солнца
Перепутал: кузбассовец воткнул нож в спину своему другу
Вор с пинцетом ограбил шестерых кемеровчан
В Кемерове на Кузнецком мосту образовалась пробка из-за фур
В Кемерове трехлетний мальчик поздно вечером заперся в квартире