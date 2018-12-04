Новокузнечанина через окно вытащили из пылающего дома

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-04T06:08:08+03:00

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В Новокузнецке пожарные через окно вытащили мужчину из пылающего дома. Помощь медиков ему не понадобилась.

Пожар в частном доме на улице Садгородской случился вечером 3 декабря. В 19.32 позвонил сосед и сообщил, что горит дом. На место выехали четыре единицы техники.

- Огнеборцы в составе звена ГДЗС через окно эвакуировали мужчину на свежий воздух. Спасенного передали специалистам скорой помощи для осмотра, госпитализация не потребовалась, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара огнем была повреждена обрешетка крыши на всей площади, стены дома снаружи, стены веранды. Общая площадь пожара составила 68 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 19.52 силами 15 сотрудников МЧС.

Предварительно установлено, что к ЧП привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.