2018-12-04T07:06:45+03:00
Общество

В Кузбассе из-за холодов отменяются междугородние рейсы

Количество рейсов на время морозов временно сократится
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Андрей SIBIRФото: Андрей SIBIR
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Из-за морозов, пришедших в Кузбасс, в областной столице вносятся корректировки в работу пассажирского автотранспорта.

Часть автобусных рейсов из-за погоды отменены, однако специалисты «Кузбасспассажиравтотранса» прилагают все усилия, чтобы доставлять людей туда, куда им нужно. Некоторые автобусные рейсы, например, до Промышленной, объединяются, и вместо двух автобусов уходит один. Междугородние рейсы стараются стыковать, чтобы часть пути два автобуса следовали вместе, и в случае непредвиденной ситуации у пассажиров была бы возможность оставаться в тепле и безопасности. Вместе идут автобусы «Кемерово - Красноярск» и «Новокузнецк - Красноярск», также идут в паре автобусы, следующие из Новокузнецка и Таштагола в Новосибирск.

- Ночной рейс из Томска отменяем, автобус идет один, и мы не будет рисковать, - прокомментировал Игорь Зотов, начальник отдела организации перевозок ГУ «Кузбасспассажиравтотранс». – Все остальные маршруты работают, но вносится корректировка в расписание.

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