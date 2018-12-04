2018-12-04T07:52:27+03:00
Общество

От -27 и ниже: когда кузбасские школьники могут пропускать занятия

В морозы родители вправе не отправлять детей в школу
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Школьники в морозы могут смело оставаться дома: в департаменте образования и науки Кемеровской области напомнили, при каких температурах отменяются занятия в образовательных учреждениях.

Минувшая ночь была очень холодно: на севере области столбики термометров пустились до -34 градусов, а местами – даже ниже. А это значит, что школьники с чистой совестью могли остаться дома и пропустить занятия. В областном департаменте образования и науки напомнили, что в морозы родители школьников вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы. Так, ученики 1-4 классов могут оставаться дома, если на улице -27 и ниже. Учащимся 5-6 классов можно не ходить в школу при -30 и ниже. Те, кто учится в 7-8 классах, посещают уроки до -32 градусов, а учащиеся 9-11 классов – до -36 градусов.

- Решение об отмене учебных занятий в общеобразовательных учреждениях оформляется приказом и доводится до сведения обучающихся и родителей на общешкольных и классных собраниях, через запись в дневнике и системе электронных дневников, через смс-оповещение, - сообщили в пресс-службе департамента.

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